Trener Hapoela Dimitris Itudis držao je igrače dva sata posle poraza od Bajerna.

Izvor: MN Press

Hapoel iz Tel Aviva doživio je drugi uzastopan poraz u Evroligi, a ovog puta su nadigrani na domaćem terenu od Bajerna sa 79:64. Trener izraelskog tima Dimitris Itudis je bio toliko bijesan da nije želio da da protokolarni intervju posle utakmice, a nije se pojavio ni na konferenciji za medije.

Prema navodima pojedinih medija, igrači, uprava, stručni štab i vlasnik Hapoela iz Tel Aviva ostali su u svlačionici više od dva sata, napustivši arenu oko 1.25 ujutru. Itudis je održao dug razgovor sa igračima koji u poslednje vrijeme ne mogu da pronađu pravi ritam, a na sve se nadovezala situacija sa Antonijem Blejknijem koji je pod istragom zbog namještanja utakmica.

Sa drugim uzastopnim porazom u Evroligi, Hapoel više nije na vrhu tabele Evrolige , trenutno je izjednačen sa još četiri tima sa skorom od 16 pobjeda i devet poraza posle 25 kola.