Deni Avdija je dao opširan intervju u kom je pričao o političkoj situaciji i svojoj domovini, tvrdi da ga ljudi ne vole zato što je iz Izraela.

Deni Avdija (25) igra sezonu iz snova i blista u Portlandu. Ima prosjek od 26,2 poena, 7,1 skokova i 6,9 asistencija. Poslije nekoliko maestralnih partija dao je jedan dug i opširan intervju u kom je pričao o temama koje nemaju direktne veze sa košarkom, a koje se tiču situacije u njegovoj domovini - u Izraelu.

"Sportista sam, ne ulazim u politiku, jer to nije moj posao. Naravno da sam uz svoju zemlju, jer sam odatle. Frustriran sam kada vidim svu tu mržnju. Na primjer, odigram dobar meč i dobijem Ol-star glasove i vidim komentare ljudi koji me povezuju sa političkom situacijom", rekao je Avdija za portal "Atletik".

Smeta mu način na koji se ophode prema njemu, posebno na društvenim mrežama.

"Zašto ne mogu da budem samo dobar u košarci? Kakve veze ima to što sam iz Izraela ili iz bilo koje druge zemlje na svijetu, koje sam rase i slično. Samo me poštujte kao košarkaša. Ne morate da volite moje stavove, kako izgledam, ali ako sam dobar igrač, čestitajte mi. Sva ova mržnja, bez ikakvog razloga. Kao da ja odlučujem šta se dešava u svijetu."

"Šta hoćete da uradim? Pričaju ljudi koji nisu edukovani"

Avdiji smetaju poruke koje dobija i komentare koje čuje. Tvrdi da ljudi nisu dovoljno edukovani da bi komentarisali situaciju između Izraela i Palestine.

"Biću iskren - šta ljudi očekuju da uradim? To je moja zemlja, tamo sam rođen, odrastao sam tu, volim svoju zemlju. Ima mnogo sjajnih stvari o mojoj zemlji, ali nije svako dovoljno edukovan da zna šta se događa i to me mnogo nervira. Ako si edukovan i znaš šta se događa, onda je okej da kažeš šta misliš i da iskažeš svoje mišljenje oko toga šta smatraš da neko radi dobro ili loše. Ali, ako nisi toliko edukovan i nisi dio Bliskog Istoka i ne razumiješ istoriju, posljedice i sve. Prosto, nemoj da kažeš ništa", poručio je Deni.

Istakao je i da voli svoju domovinu i da se to neće promijeniti.

"Ja sam iz Izraela, poštujem svoju državu i uz nju sam. Ponosan sam što sam Izraelac, tamo sam odrastao i ne bih bio ovdje da nije bilo podrške Izraela i navijača. Sve to dodatno što se dešava je nepotrebno."

Na glasanju za Ol-star Avdija je imao 2,2 miliona glasova, više od Viktora Vembanjame, Entonija Edvardsa, Lebrona Džejmsa, Kevina Durenta. Na Zapadu su samo Nikola Jokić, Luka Dončić, Stef Kari i Šej Gildžus Aleksander imali više glasova.

Avdija vuče porijeklo sa Kosova i Metohije

Deni Avdija rođen je u Izraelu i tamo je počeo da se bavi košarkom. Igrao je tri godine za Makabi Tel Aviv i uzeo tri titule. Odatle je otišao u NBA pošto ga je kao devetog pika izabrao Vašington.

Njegov otac je Zufer Avdija, legendarni košarkaš rođen u Prištini. Odatle i Deni vuče porijeklo sa Kosova i Metohije. Njegov tata je proveo 10 godina igrajući za Crvenu zvezdu, bio je i kapiten. Igrao je i za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Kolumbiji.

