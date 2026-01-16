Luka Dončić pruža odlične partije u dresu Lejkersa, radi sve što je do njega, ali ekipa iz Los Anđelesa nastavlja da ređa poraze u NBA ligi.

Luka Dončić pruža odlične partije u NBA ligi, radi sve što je do njega, ali Lejkersi ne mogu nikoga da pobijede. U Los Anđelesu je Šarlot slavio (135:117) i to je bio četvrti poraz "jezeraša" u posljednjih pet mečeva. Alarmi su polako počeli da se pale.

Dončić je ubacio 39 poena (9/15 za dva, 6/11 za tri), uz 4 skoka i 3 asistencije. Prije toga je protiv Atlante imao dabl-abl (27, 12as, 5sk), a Sakramentu je "spakovao" 42 poena (8as, 7sk). U te tri utakmice pali su samo Hoksi koji su u ogromnoj krizi. Šta je problem Lejkersa? Dosta loša odbrana i to što nema ko da ubaci otvorene šuteve.

Dončića su protiv Hornetsa pratili Lebron Džejms (29, 9sk, 6as) i Džejk La Ravija (18). Vjerovatno bi Luka imao i više asistencija i mnogo neizvjesniji meč da se nisu propisno ispromašivali Markus Smart (1/5 za tri), Gejb Vinsent (0/5 za tri) i Rui Hačimura (1/4 za tri). Kada je pobjednička ekipa u pitanju najbolji je bio Lamelo Bol (30, 11as, 6sk), dok je još jednu sjajnu partiju pružio Kon Knepel koji blista već neko vrijeme (19, 7sk, 4as).

