Košarkaši Partizana ostaju u Njemačkoj poslije gostovanja Bajernu i igraće kao domaćini u BMW Areni.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizanagostuju Bajernu iz Minhena u sljedećem kolu Evrolige, a nakon te utakmice igraće u istoj areni kao domaćin kada će dočekati Hapoel iz Tel Aviva. Meč je na programu 23. januara u BMW Parku.

Crno-bijeli su se tokom dana oglasili saopštenjem i podijelili najvažnije informacije sa navijačima:

"Zbog zauzetosti Beogradske arene, crno-bijeli će poslije gostovanja Bajernu, ostati u Minhenu i pripremati se za duel koji će 23.01. kao domaćini odigrati u BMW Parku.

Partizan Mozzart Bet protiv Hapoela u Minhenu! Kao što je ranije najavljeno, crno-bijeli su zbog zauzetosti Beogradske arene bili prinuđeni da tokom januara pronađu alternativna rešenja za utakmice koje će igrati kao domaćini. Izbor za utakmicu 24. kola Evrolige je BMW park u Minhenu, gradu u kojem će crno-bijeli već biti zbog utakmice protiv Bajerna koja je na programu tri dana ranije.

Prioritet u kupovini ulaznica imaju vlasnici sezonskih karata za mečeve KK Partizan Mozzart Bet i prodaja će biti ograničena samo za njih do nedjelje, 18.01. u 23:59 Od ponedeljka, 19.01. ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji.

*Napomena: Na početku prodaje sezonskih ulaznica (15.08.2025.), KK Partizan je naglasio da usljed različitih kapaciteta i konfiguracija dvorana, iste neće važiti za evropske utakmice koje crno-beli igraju van Beogradske arene", navodi se u saopštenju Partizana.

Cijene ulaznica su:

Izvor: KK Partizan