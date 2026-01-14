Košarkaši Partizana dočekaće 23. kolo Evrolige kao posljednjeplasirani tim u takmičenju.

Izvor: MN Press

Utakmicom Partizan - Olimpijakos počelo je 22. kolo Evrolige, a crno-bijeli su u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" poniženi kao rijetko kada u bogatoj klupskoj istoriji. Tim Đoana Penjaroje potpuno je razbijen pred polupraznim tribinama popularnog Pionira, a tim iz Pireja gostio se kao da ovo nije već godinama jedno od najtežih gostovanja u Evropi - 104:66!

Ubjedljiv poraz Partizana u 22. rundi Evrolige znači da će crno-beli i nakon ovog kola ostati na posljednjem mjestu. Pred rundu koju je započeo meč u Beogradu Partizan je poslednju poziciju dijelio sa Asvelom i Anadolu Efesom, a od njih je bio lošiji zbog izuzetno nepovoljne koš-razlike.

Srpski predstavnik u Evroligi ubedljivim porazom od grčkog tima uspio je dodatno da pokvari koš-razliku, pa samim tim i svoju poziciju na tabeli Evrolige. Pred početak 22. kola Efes je imao koš-razliku -108, Asvel je bio na -177, a Partizan na čak -197! Sada su crno-bijeli dodali na tu brojku i ogromnih 38 poena sa meča protiv Olimpijakosa, što ih stavlja u veoma neugodan položaj.

Partizan bi posljednje mjesto na tabeli mogao da izbegne samo ukoliko Hapoel iz Tel Aviva u petak uveče savlada Asvel sa više od 58 poena razlike. Takav scenario djeluje neizvodljivo, što znači da će narednu rundu i okršaj protiv Bajerna u Minhenu crno-bijeli dočekati na dnu. Gostovanje njemačkom timu moglo bi da bude prilika da Partizan prekine lošu seriju rezultata.



