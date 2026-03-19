Sjedinjene Američke Države odobrile su potencijalnu prodaju oružja i vojne opreme zemljama Bliskog istoka u vrijednosti većoj od 16,5 milijardi dolara, u okviru paketa koji obuhvata više država i različite sisteme naoružanja.

Američki Stejt department je u četvrtak odobrio potencijalnu prodaju oružja trima zemljama Bliskog istoka u vrijednosti većoj od 16,5 milijardi dolara, dok se rat sa Iranom zaoštrava. Odobrenje se odnosi na Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Jordan, piše Rojters.

Detalji prodaje po zemljama

Prema objavljenim saopštenjima, Stejt department je odobrio moguću prodaju raketa, bespilotnih letjelica, radarskih sistema, municije i nadogradnji za borbene avione F-16 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ukupna vrijednost ovog paketa je veća od 8,4 milijarde dolara.

Takođe je odobrena moguća prodaja radara za vazdušnu i raketnu odbranu niskog nivoa Kuvajtu, procijenjena na 8 milijardi dolara. Odobrena je podrška Jordanu avionima i municijom, procijenjena na 70,5 miliona dolara.

Kontekst eskalacije sukoba

Ova prodaja oružja uslijedila je nakon iranskih napada na energetsku infrastrukturu, koji su bili odgovor na izraelske napade na iranska gasna postrojenja, prenosi Index. Ovi događaji obilježili su najveću eskalaciju u ratu, koji je trajao skoro tri nedelje, i izazvali su dalji rast cijena gasa i nafte.