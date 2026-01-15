Vučević je imao sjajan učinak i dodao sedam skokova i pet asistencija uz dvije blokade, dok je Bulls ekipa imala čak sedam igrača sa dvoznamenkastim učinkom.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Vučević predvodio je Chicago Bullse u uzbudljivoj pobjedi nad Utah Jazzom 128:126, postigavši 35 poena, uključujući i odlučujući koš samo četiri sekunde prije kraja meča.

Vučević je imao sjajan učinak i dodao sedam skokova i pet asistencija uz dvije blokade, dok je Bulls ekipa imala čak sedam igrača sa dvoznamenkastim učinkom.

Jazzima nije pomogao ni briljantan nastup Bricea Sensabaugha, koji je sa klupe postigao 43 poena, što mu je lični rekord karijere.

Meč je bio izuzetno neizvjestan uz 26 izmjena vodstva i 17 izjednačenja, ali je Vučevićev koš na kraju presudio u korist domaćih.

Uprkos porazu, Utah je ostala konkurentna zahvaljujući doprinosima Keyontea Georgea i Kylea Filipowskog, ali Bulls su ipak izdržali do kraja i osvojili važnu pobjedu.