Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Zeta će dobiti prvu stambenu zgradu, a gradnja je počela kod OŠ „Milan Vukotić“ u Golubovcima, prenosi Dan.

Objekat će biti 1.300 kvadrata bruto površine, a građanima je na raspolaganju 17 stanova i jedna poslovni prostor. Kako je kazao investitor Aleksandar Pešić interesovanje za stanovima je veliko. On je istakao da je već jedan stan prodat.

" Ljudi se interesuju, a imali smo i prvu prodaju. U ponudi imamo 17 stanova i jedan poslovni prostor. Stanovi su jednosobni i dvosobni, a na zadnjem spratu imamo jedan veći od preko 60 kvadrata. Ljudi koji su zainteresovani za kupovinu stanova su iz Zete. Kvadrat stana je 2.000 eura", kazao je Pešić, navodi Dan.

On je istakao da će, s obirom na to da Zeta nema razvijenu kanalizacionu mrežu, zgrada imati septičku jamu.

"To je isto kao i u Podgorici, tamo gdje nema mreže radi se septik", kaže Pešić.

Gradnja zgrade počela je u martu, a biće gotova u septembru naredne godine.

"Sjutra se armira temeljna ploča, a brzo će i da se izliva. Za dva, tri mjeseca biće gotova što se tiče grubih radova", istakao je Pešić.

Pešić kaže da će osim ove raditi još tri zgrade.

"U planu nam je na istoj lokaciji da gradimo još tri zgrade. Pravi se cijeli kvart, jer je ono odlična lokacija. U blizini je osnovna i srednja škola, vrtić, centar", zaključio je Pešić.