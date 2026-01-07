Denver Nagetsi čestitali Božić svojim fanovima i Nikoli Jokiću - i to na srpskom jeziku.

Izvor: Insatgram/zarko_305

Denver Nagetsi poželjeli su u srijedu srećan Božić svima koji slave taj praznik po julijanskom kalendaru, uključujući i njihovog najboljeg igrača, Nikolu Jokića.

Obrativši se prije svega svojim srpskim fanovima, Nagetsi su objavili poruku na ćirilici: "Срећан Божић" i uz nju objavili fotografiju na kojoj Nikola Jokić nosi badnje drvo.

Dugo je Nikola morao da objašnjava Amerikancima da njegov Božić nije istog dana kada i njihov, 25. decembra, ali ga mnogi do danas nisu dobro čuli, ni zapamtili.

Za to vrijeme, on u Americi slavi Božić okružen najbližima, a nekada je tu i Luka Dončić sa svojom porodicom, jer je poznato da su postali bliski prijatelji tokom niza zajedničkih godina u Sjedinjenim Državama i NBA ligi.

Nikola Jokić ovaj Božić ne dočekuje u Denveru sa porodicom jer je sa saigračima na turneji po istoku SAD, iako nije igrao prethodnih dana zbog povrede. Njegovi saigrači će u Božićnoj večeri po julijanskom kalendaru gostovati Boston Seltiksima sat posle ponoći prema vremenu u Srbiji. Posle te utakmice, sedme uzastopne u gostima, ekipa Denvera vratiće se kući.