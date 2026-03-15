Izvor: promo/videonet

Nikšićka policije podnijela krivične prijave protiv T.T. (44) i S.D. (26) zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Iz policije su kazali da je T.T. 31. decembra 2025. godine na pijaci u Tuzima u cilju dalje preprodaje kupio 7.681 komad pirotehničkih sredstava, a za koju mu je kupovinu i transport pomogao S.D.

"Nakon izvršenog veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu utvrđeno je da ova pirotehnička sredstva pripadaju razedu II, kategoriji F3 i F4, čija su upotreba i promet zabranjeni" navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa preduzimanjem mjera iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja i procesuiranja svih lica koja se bave nedozvoljenom trgovinom i drugim kriminalnim aktivnostima, u cilju održavanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta.