Crvena zvezda je rutinski izgubila na Badnje veče od Valensije.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su težak i po viđenom na terenu rutinski poraz od lidera Evrolige Valensije. Na kraju je bilo 106:89. a moglo smo da čujemo i sporadične zvižduke navijača koji su bili nezadovoljni zalaganjem svojih pulena na ovom meču, pogotovo u finišu meča.

Crvena zvezda je dva puta u trećoj ćetvrtini prilazila na po četiri poena minusa, ali na kraju se ispostavilo da je prednost koju je napravio gostujući tim na kraju prve četvrtine bila ključna i do kraja je nije tim Pedra Martineza ispustio. Uvijek kada su stizali rivala crveno-bijeli su ulazili u seriju grešaka i sami su sebe pobijedili igrači Saše Obradovića.

Na kraju je Džordan Nvora sa 17 poena u trećoj četvrtini stigao do 22, Džared Batler je dao 16 uz 9 asistencija, a Moneke je bio na ivici dabl-dabla sa 15 poena i 9 skokova. Sa druge strane čak pet igrača je bilo dvocifreno, a svi osim De Laree i Kostela su poentirali.

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 13 (3as, 3sk), Grejem, Batler 16 (9as. 3sk), Davidovac, Kalinić 5, Dobrić, Izundu 4, Motiejunas 4, Nvora 22 (4sk), Odželej 4 (3sk), Moneke 15 (9sk), Jago 6

Valensija: Badio 15 (4as), Tejlor 13 (5sk, 3as), Rivers 6, Pradilja 9 (5sk), De Larea, Lopez-Arostegi 3, Ki 10 (6sk, 3sk), Montero 25 (4 as, 3sk, 3ukr), Mur 15 (4as), Sako 2, Tompson 8 (3sk, 3as), Kostelo