Vukčević je istakao da je pokušao da kontaktira bivšeg kapitena i da nije dobio odgovor.

Izvor: Profimedia

Bojan Dubljević je u intervjuu za Pobjedu rekao da se nije oprostio od dresa košarkaške reprezentacije Crne Gore, već da su ljudi iz Saveza to uradili umjesto njega, a sada je stigao odgovor direktora KSCG Dragana Vukčevića.

Vukčević je istakao da je pokušao da kontaktira bivšeg kapitena i da nije dobio odgovor.

Saopštenje Vukčevića prenosimo u cjelosti:

“Želim da istaknem duboko poštovanje koje KSCG ima prema Bojanu Dubljeviću, njegovom doprinosu reprezentaciji i svemu što je dao noseći dres Crne Gore. Njegov trag u istoriji naše košarke je neosporan i trajno upisan. Takođe, želim da ovim putem pružim preciznu informaciju u vezi sa pitanjem nastupa Bojana Dubljevića za reprezentaciju Crne Gore. U namjeri da dogovorim detalje Bojanovog dolaska na pripreme za Evropsko prvenstvo u Finskoj, obavio sam 2. jula 2025. godine sa njim telefonski razgovor, u kojem mi je saopštio da nije u mogućnosti da ubuduće nastupa za reprezentaciju. Kao razloge je naveo da se upravo oporavlja od operacije i da je moguće da će biti podvrgnut još jednoj intervenciji. Naveo je da se radi o ozbiljnoj povredi i da bi dalje izlaganjanje dodatnim naporima koje podrazumijevaju reprezentativni nastupi predstavljalo ozbiljan rizik za njegovu dalju klupsku karijeru, te da je odlučio da završi sa nastupima za reprezentaciju”, istakao je Vukčević.

Nastavio je:

“Prilikom okupljanja reprezentacije za utakmice sa Portugalom i Rumunijom, u novembru 2025. godine, a po instrukcijama selektora Mitrovića i Žakelja, dobio sam nalog da uputim poziv svim potencijalnim kadidatima za reprezentaciju, pa i Bojanu Dubljeviću. To sam uradio 3. novembra, preko zvanične e-mail adrese Bojanovog kluba, CB Zaragoza, kao i Bojanovog ličnog e-maila. Takođe, pokušao sam da kontaktiram Bojana telefonom putem poziva i poruka, ali nisam uspio da ostvarim kontakt. Iako nije bilo odgovora, 4. novembra sam Bojanu Dubljeviću poslao poruku sa instrukcijama za rezervaciju avio-karte, radi dolaska u Podgoricu. Ni na tu poruku nisam dobio odgovor”.

Dubljević bi tako možda mogao da ponovo zaigra za “crvene”.

“Bojan Dubljević je veliko ime naše košarke i igrač koji je mnogo puta pokazao koliko mu znači nacionalni dres i posebno me raduje činjenica da će i u narednom periodu biti na raspolaganju reprezentaciji Crne Gore, što je najbolja moguća vijest za naš nacionalni tim i crnogorsku košarku u cjelini. Radujemo se novom druženju sa Bojanom u narednim utakmicama reprezentacije”, zaključio je Vukčević.