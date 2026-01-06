Los Anđeles Lejkersi žele da se pojačaju, a sada je njihova meta Dilon Bruks.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Lejekrsi odlično stoje ove sezone i djeluju kao siguran kandidat za visok plasman, ali žele da se pojačaju za drugi dio sezone i plejof. Njihova meta je Dilon Bruks, kako javlja "Bličer riport".

Ove sezone Kanađanin koji je poznat kao veliki provokator, najgrublji igrač NBA lige i sjajan defanzivac igra i sjajnu napadačku sezonu. U dresu Finiks Sansa beleži 21,4 poena, 3,1 skok, 1,6 asistencija i 1,3 ukradene lopte na 28 mečeva. Ipak pitanje je šta bi mogli da ponude Lejkersi u zamjenu za njega.

Za sada Lejkersi imaju 22 pobjede i 11 poraza, nalaze se na deobi trećeg mjesta Zapada sa Hjuston Rokitsima i Denver Nagetsima, a Finiks je odmah iza njih sa 21 pobedom i 15 poraza.

Upravo je Lebron Džejms nedavno imao sukob sa Dilonom Bruksom. Nekoliko puta ga je u izjavama i na društvenim mrežama provocirao prgavi Kanađanin, a u decembru 2025. Bruks je istjeran sa meča kada se unio u lice "Kralju". Ipak, sve će se to zaboraviti, pa i izjave Bruksa da je "Lebron navučen na društvene mreže", ako zajedno osvoje prsten.