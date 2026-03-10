Košarkaši Budućnosti sjutra u 19h igraju eliminacioni meč Evrokupa protiv Kluža – meč u kojem nema popravnog.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pobjednik ide dalje, a poraženi završava evropsku sezonu. Godinama je Budućnost dolazila do ovog koraka, ali je četvrtfinale ostajalo na dohvat ruke. Sada imamo šansu da tu priču konačno promijenimo.

Ono što ovaj put mijenja okolnosti jeste činjenica da Budućnost prvi put u novom formatu ima prednost domaćeg terena u eliminacionoj fazi. "Morača" je kroz istoriju Evrokupa bila jedan od najtežih terena za gostujuće ekipe, mjesto gdje se ritam utakmice često mijenja pod pritiskom publike i energijom koju podgorički tim crpi sa tribina.

Kluž, međutim, dolazi kao ekipa koja je posljednjih godina izgradila stabilan evropski identitet. Rumunski tim igra disciplinovanu košarku, sa mnogo šuterskog potencijala na spoljnim pozicijama i jasnom strukturom u napadu.



Prednost domaćeg terena je na našoj strain, a svi znamo šta znači Morača kada je puna. Ovo je utakmica za koju naši navijači žive, a Budućnost treba svoju dvoranu više nego ikad, zato – vidimo se u "Morači".



