Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u 19h protiv Kluža utakmicu osmine finala Evrokupa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Trener "plavih", Andrej Žakelj, istakao je bitnost predstojeće utakmice.

"Svi znamo koliko nam znači ova utakmica. Sistem je takav da jedna utakmica odlučuje. Imamo prednost domaćeg terena, ali to ne mora mnogo da znači kada se igra samo jedan meč. Za sada kod kuće igramo dobro i nadam se da će tako biti i u srijedu.

Kluž je veoma nezgodna ekipa, ofanzivno orijentisana, sa vrlo dobrim individualcima. Igraju jednu od bržih košarki u Evropi, uz neke evroligaške ekipe – mnogo posjeda, mnogo slobode u igri. Vrlo su dobar šuterski tim", kazao je Žakelj.



"Očekuje nas teška utakmica. U ovih dan,dva moramo maksimalno da se spremimo, da pokušamo da iskoristimo njihove mane i naše dobre strane. Moramo da uđemo pozitivno, sa dobrom energijom, uz pomoć navijača i nadam se da ćemo na kraju slaviti", dodao je on.

"Zadovoljni smo utakmicom protiv Igokee. Mislim da smo odigrali dobru timsku utakmicu, svi momci su dali doprinos i maksimum. Smatram da smo zasluženo pobijedili. Od starta smo odradili dobar posao, i defanzivno i ofanzivno, i to držali do kraja.

Ambicije su da idemo do kraja u Evrokupu. Izborili smo domaći teren protiv Kluža, ali uvijek postoji rizik jer se igra samo jedna utakmica. Moramo od starta da budemo agresivni, sa jakom odbranom.

Znamo da je to ekipa koja postiže dosta poena, dobar šuterski tim koji dosta trči i igra brzu košarku, sa mnogo posjeda po utakmici. Znamo odakle nam prijeti najveća opasnost. Moramo da odgovorimo agresivnošću i čvrstom odbranom, a vjerujem da će napad doći iz naše timske igre", dodao je Nikola Tanasković.



