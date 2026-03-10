Crvena zvezda ima sve više interesovanja oko Vasilija Kostova.

Izvor: MN Press

Sve više se priča o odlasku Vasilija Kostova iz Zvezde ovog ljeta, a novi klub koji se uključio u trku za potpis talentovanog veznog fudbalera je ni manje ni više nego Pari Sen Žermen. Aktuelni prvak Evrope želi Kostova u svojim redovima i sprema se da uskoro pošalje zvaničnu ponudu u Ljutice Bogdana.

Za sada, nema detaljnih informacija koliko bi PSŽ mogao da izdvoji novca, ali francuski portal "Jeunesfooteux" prenosi da je Luis Enrike dao "zeleno svjetlo" za transfer "srpskog Pedrija".

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Prethodno je Zvezda odbila ponudu Olimpika iz Marseja od 17 miliona evra, navodno i Arsenalovu od 20, a pretpostavlja se da se čeka najbolja između 25 i 30 miliona - gdje bi ključna stavka mogli da budu procenti od iduće prodaje. Vjeruju u Zvezdi da bi baš na taj način mogli da uvećaju svoju zaradu, kroz godine koje dolaze.

Prethodno se spominjalo da je Inter najozbiljniji u trci za potpis Vasilija Kostova, međutim nakon što je Zvezda podigla cijenu, navodno je došlo do povlačenja "nerazura", tako da bi sada PSŽ mogao da bude favorit za trci za potpis srpskog bisera.

Šta je Terzić rekao o Kostovu?

"Vidjećemo. Imamo mnogo interesovanja, pre svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mjesec imamo vremena, tek u maju puni 18 godina. Rekao sam da ne žurimo. Pa i da ostane, ne žurimo. Procijenićemo šta je najbolje za njega i Crvenu zvezdu. Avdić, Zarić, Radanović... Donosićemo odgovorne odluke i šta je najbolje za interes Crvene zvezde. Šaljem poruku navijačima da će Zvezda imati bolji tim naredne sezone nego što će imati sada", obećao je Terzić tokom vikenda na TV Prva.

Podsjetimo, Kostov ima samo 17 godina i ove sezone odigrao je 35 utakmica za Crvenu zvezdu i zabilježio je 12 golova i sedam asistencija.