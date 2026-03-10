Turska je rasporedila američki sistem 'Patriot' u Malatji, jačajući NATO odbranu usred napetosti sa Iranom i Izraelom.

Turska je saopštila da će američki protivraketni sistem "Patriot" biti raspoređen na jugoistoku zemlje, u provinciji Malatja, u blizini NATO radarske baze Kuredžik. Odluka dolazi nakon što je NATO presreo dvije balističke rakete koje su tokom protekle nedelje ušle u turski vazdušni prostor usred eskalacije rata između Irana, Izraela i Amerike.

"Patriot" raspoređen kod ključne NATO baze

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je sistem "Patriot" raspoređen u okviru jačanja protivvazdušne i protivraketne odbrane NATO-a.

"Pored mjera koje preduzimamo na nacionalnom nivou, NATO je pojačao mjere vazdušne i raketne odbrane. U tom okviru jedan sistem ‘Patriot’ raspoređuje se u Malatji kako bi doprineo zaštiti našeg vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju.

Malatja je lokacija vazdušne baze Kuredžik, gdje se nalazi NATO radar za rano upozorenje kojim upravljaju američki vojnici. Taj radar ima ključnu ulogu u otkrivanju lansiranja balističkih raketa iz Irana.

Prema dostupnim podacima, upravo je ova baza pomogla u identifikaciji dve iranske balističke rakete koje su prošle nedaleko od turske teritorije tokom poslednjih dana.

NATO presreo drugu raketu u turskom vazdušnom prostoru

Raspoređivanje sistema „Patriot“ dolazi dan nakon što je NATO presreo drugu balističku raketu koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Nakon tog incidenta, Sjedinjene Američke Države zatvorile su svoj konzulat u Adani i pozvale američke državljane da napuste jugoistočnu Tursku.

Američki vojnici stacionirani su i u vazdušnoj bazi Indžirlik, koja se nalazi svega desetak kilometara od Adane i predstavlja jednu od ključnih NATO vojnih instalacija u regionu.

Iran tvrdi da rakete nisu lansirane ka Turskoj

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan razgovarao je telefonom sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i negirao da su rakete koje su ušle u turski vazdušni prostor lansirane iz Irana.

Prema saopštenju iz Ankare, Pezeškijan je rekao da "rakete koje su ušle u turski vazdušni prostor nisu potekle iz Irana" i najavio sprovođenje detaljne istrage.

Erdogan je, međutim, upozorio Teheran da Turska neće tolerisati narušavanje svog vazdušnog prostora.

"Ni pod kojim okolnostima se ne može opravdati kršenje našeg vazdušnog prostora. Turska će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere“, poručio je turski predsjednik.

Ankara između NATO-a i Irana

Iako Iran tvrdi da nije u ratu sa regionalnim državama i negira da je ciljano gađao Tursku, napetosti su porasle zbog uloge NATO radara u bazi Kuredžik.

Teheran je ranije izražavao zabrinutost da bi podaci sa tog radara mogli biti korišćeni za pomoć Izraelu, što Ankara negira.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u, i dalje nema potpuno razvijen sopstveni sistem protivraketne odbrane, zbog čega se u velikoj mjeri oslanja na NATO sisteme raspoređene u regionu.

Trenutno je u Turskoj već raspoređen jedan "Patriot" sistem iz Španije kao dio NATO odbrane.

