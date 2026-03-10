Sjajna reakcija Novaka Đokovića na komplimente Aleksandra Kovačevića, tenisera iz SAD.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Indijan Velsa, ali uz dosta muke. Kao što ga je na startu turnira namučio Kamil Majhžak, čini se da je još veći izazov predstavljao Aleksandar Kovačević, američki teniser porijeklom iz Srbije, koji je dugo zadržao najvećeg svih vremena na terenu.

Na kraju, Đoković je slavio 2:1 (6:4, 1:6, 6:4), a Kovačević je na konferenciji za medije izgleda hvalio Đokovića, kome su te riječi novinari prenijeli i obradovali ga.

"Prvo da ti kažem da te Kovačević mnogo pohvalio koliko mu znači tvoja podrška, treniranje, kao i ovaj meč koji je bio sjajan s njegove strane, da tebi neko uputi 16 asova, to je stvarno za pohvalu...", rekao je jedan srpski novinar, čije su riječi "natjerale" Đokovića da uzvrati kompliment Amerikancu.

"Hoću prvo da pohvalim Kovačevića, hvala mu na lijepim riječima, uzvraćam mu to. Odličan je momak i veoma mi je drag, jedan od dražih kolega na turu. Imam lijep odnos na terenu i van terena. Imali smo doduše samo jedan meč na šljaci, drugi put na betonu, koja je njegova omiljena podloga i tu ima jako dobre rezultate, iznenadio me kvalitetom i servisom", rekao je Đoković i zadržao se upravo na tom segmentu njegove igre.

"Nemoguće ga je bilo čitati danas. Kad mu je bilo najpotrebnije, izvlačio je prve servise, bio agresivan... Razumljivo je da je imao takvu taktiku", naglasio je Đoković.

Novak igra povrijeđen u Indijan Velsu

"Imam malo problema sa podlakticom, prije svega kod servisa, otud i duple greške. To me malo frustrira na terenu i kada igrate protiv nekoga ko dobija dosta lakih poena na prvi servis, ja to nisam imao u drugom setu, dosta sam morao da se borim sa osnovne linije dok je Kovačević lakše prolazio kroz svoje servis-gemove", rekao je Đoković koji zbog toga igra sa posebnim steznikom u Indijan Velsu.

Nije mu to predstavljalo problem u dubl meču koji je dobio u tandemu sa Stefanosom Cicipasom i prošao dalje, dok sada zna da će u četvrtoj rundi singla igrati protiv Džejka Drejpera, vidjećemo da li u dnevnom ili noćnom terminu u srijedu na četvrtak.