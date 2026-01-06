Povrijeđeni Nikola Jokić pročitao šta je Filadelfija smislila na tajm-autu i svojim saigračima doviknuo šta treba da brane u posljednjem napadu.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Filadelfiju (125:124) nakon produžetka, u jednom od najluđih NBA mečeva ove sezone. Bez sedmorice igrača među kojima su i svih pet startera tim iz Kolorada je uspio da pobijedi, a ni ovaj trijumf nije mogao da prođe bez uticaja Nikole Jokića!

Nakon što je Brus Braun postigao poene za 125:124, Filadelfija je imala još 5,3 sekunde za posljednji napad na utakmici. Domaći tim je pozvao tajm-aut i nacrtao akciju, a Nikola Jokić je odmah pročitao šta će odigrati. Dok je gledao kako njegovi saigrači izlaze na parket, srpski centar je vidio tim Filadelfije i njihovo postavljanje za napad, pa je saigračima dobacio šta bi trebalo da brane!

Igrači Denvera su se fokusirali na ono što im je Nikola Jokić dobacio sa klupe, pa su maksimalno otežali šut fantastičnom Tajrisu Maksiju koji nije pogodio za pobjedu. Njegov pokušaj završio je na obruču, a slavlje Denvera moglo je da počne jer su rezervisti izborili nevjerovatnu pobjedu.

Ovo nije prvi put da Nikola Jokić dobro "čita" akcije, ali ni da dijeli lekcije svojim saigračima. na meču protiv Filadelfije kamere su uhvatile kako objašnjava Pejtonu Votsonu šta treba da radi, a to je izgeda samo jedan od detalja kojima je Nikola Jokić uticao na pobjedu svog tima. Čak i kada zbog povrede nije na parketu, najbolji košarkaš na svijetu pronalazi načine da bude koristan za tim.

