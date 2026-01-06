Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić dijelio lekcije Pejtonu Votsonu, jednom od najboljih igrača Denvera u pobjedi nad Filadelfijom.

Izvor: X/@Tatianaclinares

Denver je pobijedio Filadelfiju - nakon produžetka (125:124) i bez sedmorice najboljih igrača, u spektakularnoj završnici kakvu dugo nismo vidjeli u NBA. Nikola Jokić nije bio na terenu, kao ni ostali starteri tima iz Kolorada, ali je srpski centar i u takvoj situaciji pronašao način da doprinese pobjedi svog tima.

Jokić je preuzeo ulogu pomoćnog trenera, postao savjetnik momcima koji su se borili za pobjedu i to je na kraju dalo rezultat! Na društvenim mrežama već je postao hit snimak na kojem se vidi kako Nikola Jokić dijeli savjete Pejtonu Votsonu, jednom od najboljih košarkaša Denvera na ovom meču. Pogledajte kako je to izgledalo:

Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kidpic.twitter.com/m9hic69ZlL — Tatiana (@Tatianaclinares)January 6, 2026

Teško je utvrditi šta tačno Jokić govori Votsonu, ali se po njegovim pokretima rukama jasno vidi da je riječ o nekim sitnicama u toku same igre. Nikola je primetio određene stvari koje igrači na terenu nisu mogli da vide, pa je davao instrukcije kako da Denver to iskoristi i stigne do veoma važne pobjede na turneji po istoku SAD.

Pejton Votson je na ovom meču igrao više od 44 minuta, postigao 24 poena, imao sedam skokova i četiri asistencije, a iz igre šutirao 7/13. Bilo je to veoma dobro veče za njega, a pitanje je gdje bi mu bio kraj kada bi na svakoj utakmici Nikola Jokić mogao da mu govori šta da radi dok je na parketu.