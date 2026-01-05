Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je pred put ekipe na duplo kolo Evrolige.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je krenuo na zahtjevan put, pred ekipom Đoana Penjaroje je duplo kolo Evrolige. Najprije će u srijedu igrati protiv Monaka u meču koji počinje u 19,30, a onda dva dana kasnije protiv Barselone u 20,30 sati. Parni valjak putuje oslabljen, pošto u timu neće imati Tajrika Džounsa koji je u međuvremenu postao igrač Olimpijakosa. O centru crno-bijelih, povredi Dvejna Vašingtona i pojačanjima, pred put ekipe govorio je i trener iz Španije.

Najprije je Penjaroja govorio o najvažnijoj vijesti za crno-bijele: odlasku Tajrika Džounsa. "Očigledno je. Tajrik je veliki igrač, a mi smo pronašli najbolju opciju za sve, posebno za klub. U ovom momentu, mislim da nije bilo moguće da Tajrik (Džouns) bude u Partizanu. Njegov um nije bio u Partizanu, a Partizanu su neophodni igrači koji su 100 posto prisutni. Za obje strane je to bila najbolja opcija", rekao je Penjaroja pred put ekipe u Monako.

Sve glasnije se govori i o zamjeni u Partizanu, ime koje se najčešće spominje je Toni Džekiri, košarkaš CSKA. "Klub trenutno traži bolju opciju. Oni traže, ali nije lako pronaći visokog igrača, sigurni smo da će klub naći dobru opciju. Džekiri u ovom momentu je igrač CSKA, nije u Partizanu. Klub radi naporno da nađe dobru opciju. Kada se pojavi dobra opcija, vjerujem da će klub reagovati i naći zamjenu za Tajrika", dodao je Penjaroja.

Još jedna od tema bio je i Džabari Parker o čijem odlasku se govori gotovo od njegovog dolaska u Partizan. Apsurdno, ali istinito. Međutim, Parker nije igrač koji će napustiti ekipu, tvrdi trener: "Džabari je košarkaš Partizana. On igra dobro, trenira dobro. Ne razlikuje se od ostalih", pojasnio je.

Izvor: MN Press

Partizan prvi meč igra u srijedu protiv Monaka u meču koji počinje u 19,30. Crno-bijeli su trenutno posljednji na tabeli Evrolige, dok je Monako jedna od ekipa koja se drži u vrhu i trenutno je četvrta sa skorom 12-7. "Protiv Valensije smo popravili igru, dobro smo se držali 35 minuta."

Otkrio je Penjaroja i da Dvejn Vašington, kao jedan od najvažnijih u timu, neće putovati sa ekipom. "Želimo da napredujemo korak po korak i dan po dan. Sada imamo problem sa povrijeđenim igračima. Dvejn je povrijeđen i ne ide u Monako, a Tajrik je otišao, tu su Pokuševski i Šejk Milton. Imamo važan trening u Monaku i želimo da odigramo dobar meč. Ako odigramo dobro, možemo se nadati pobjedi", zaključio je Penjaroja.

(MONDO)