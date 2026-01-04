Darko Miličić je imao svakakvih NBA epizoda, a možda se i najviše pamti ona kada se sukobio sa Dikembeom Mutombom.

Imao je broje sudare u svojoj dugoj NBA karijeri Darko Milićić, ali možda se nijedan ne pamti kao onaj iz 18. novembra 2005. godine sa Dikembeom Mutombom. Nekada najbolji defanzivac NBA lige bio je jako ljut kada ga je Srbin postavio na mjesto.

Detroit je tada savladao Hjuston 78:70, a Darko Miličić je za samo šest minuta na parketu uspio da napravi pometnju. Iako je ostao bez poena uradio je dvije blokade velikanima. Prvu Trejsiju Mekgrejdiju, a drugu upravo Dikembeu Mutombu.

"Nije rampa bila to što je započelo sve, iako to ljudi misle. Povod je bilo to što sam ga ja čuvao, a da je on protiv mladih igrača imao varijantu da digne lakat, pa ti nabije lakat u grkljan, pa te kao 'zida'. Digao je lakat, 'zidao' me je, ali sam ga ja 'kresnuo' laktom po bubrezima, dva puta laktom iz sve snage. Nisam ga udario, već sam ga očešao. Sudija je naravno svirao faul, on je spustio loptu i podigao prst. Ništa ga ne razumiješ šta priča", prisjetio se u "Jao Mile" podkastu Miličić jednom prilikom.

"Alo, indijanac.."

Nakon početaka u Hemofarmu Miličić je draftovan kao drugi pik 2003. godine, a te 2005. je igrao poslednju sezonu u Detroitu. Možda je čak sukob sa Mutombom razlog zašto je trejdovan u zamjenu za Kelvina Kejta u Orlando. Nakon rampe nasmijao se ironično Mutombu i znao da je u nevolji...

"Pogledao sam ga i pomislio ' Taman sam prvi put dobio šansu, a vidi ovog Indijanca.' Nemoj ti brate, da te složim sad ovdje, dobiću suspenziju, neću igrati više nikada u životu. Gdje si me ti sad našao kralju, prvi put sam dobio šansu, onaj ludak me pustio da igram, srećan, zalijepio Trejsija, njega, dao neki šut, neko ludilo, i ovaj kreće na mene. A, ništa ne možeš da ga skontaš na tom afričkom-engleskom", kazao je Miličić u "Jao Mile" podkastu.

Šta je bilo posle?

Nakon svega igrao je još za Orlando, Memfis, Njujork, Minesotu i na kraju Boston Darko Miličić i završio je karijeru 2012. godine. Dikembe Mutombo koji je prije Hjustona igrao za Denver. Atlantu, Filadelfiju, Nju Džersi i Njujork završio je igračku karijeru 2009. godine u Rokitsima. Bio je osam puta Ol Star i četiti puta defanzivac godine, dva puta najbolji skakač i tri puta najbolji bloker Evrolige. Tragično je preminuo 30. septembra 2024, godine u Atlanti.

