Derbi meč Dinamika i Zvezde odlučio Lazar Miličić, kadetski reprezentativac Srbije i sin Darka Miličića.

Izvor: MN Press

Ubedljivu pobjedu Dinamika obeležio je Lazar Miličić, sin proslavljenog srpskog košarkaša i nekadašnjeg NBA šampiona Darka Miličića.

Lazar Miličić je meč završio sa 19 poena, šest skokova i četiri asistencije, a njegov ukupan indeks koristnosti bio je čak 22. Tako je Lazar postao centralna figura meča u kojem je Crvena zvezda upisala ubedljiv poraz, a to je samo najava velike karijere koja čeka talentovanog košarkaša.

"Kapiten naše kadetske selekcije bio je ključna figura velike pobede naših momaka u gradskom derbiju protiv Crvene zvezde", navodi se na zvaničnom profilu košarkaškog kluba Dinamik, koji je ostvario pobjedu. Pogledajte njihovu objavu o sinu legendarnog Darka Miličića: