Nando de Kolo je riješen da se vrati u Istanbul i da sa Fenerbahčeom pojuri novu titulu šampiona Evrolige.
Fenerbahče je riješen da odbrani titulu šampiona Evrope. Iskoristiće kraj roka za registraciju igrača koji stižu iz Evrolige i dovešće Nanda de Koloa. Jedan od najboljih strijelaca u istoriji takmičenja će tako preći iz Asvela koji je izgubio sve ambicije već na pola sezone.
Asvel je na samom dnu tabele sa šest pobjeda, a iako su pobijedili na posljednja dva meča to ne znači da gaje ambicije da prođu u doigravanje. Neće ovo biti prvi put da Francuz dolazi u Istanbul.
On je igrao za Fenerbahče od 2019. do 2022. godine, a od tada je u Asvelu. Ove sezone je bio sjajan u timu iz predgrađa Liona i imao je prosječno 13,6 poena, 2,1 skok i 4,7 asistencija. Brojke će mu sigurno pasti u Istanbulu, ali on hoće da juri trofej.
De Kolo ima 38 godina i počeo je karijeru u Šoleu, a nakon Valensije se isprobao u NBA u dresu San Antonija i Toronta. Vratio se i pet godina igrao u paru sa Milošem Teodosićem u CSKA, pa je nastupao za Fenerbahče i Asvel. Do sada je osvojio dvije titule u Evroligi, prvu 2016, a drugu 2019. godine i te 2016. je kao član CSKA bio najbolji pojedinac čitave Evrolige i dbio je MVP priznanje.