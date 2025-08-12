Nando De Kolo je blizu odlaska u košarkašku penziju, sada je spreman da odigra poslednju sezonu.

Izvor: MN Press

Nakon što se Asvel zvanično rastao sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom sada je Nando De Kolo javio da je spreman da se oprostio od košarke. Iskusni 38-godišnji plejmejker bi u sezoni koja slijedi mogao da poslednji put bude na parketu.

De Kolo je drugi strijelac Evrolige u istoriji, jedino je ispred njega Majk Džejms. Sada je plan da bude druga opcija na pleju iza Glina Votsona, a zajedno sa Dejvidom Lajtijem i Edvinom Džeksonom čini veteransku kičmu tima.

"Sada mi se završio ugovor sa Asvelom. Bio sam u klubu četiri godine, uvijek sam pokušavao da u karijeri pronađem projekte koji nude istrajnost i ovdje to nije bio slučaj. Pokušavam da se fokusira na sadašnji trenutak, ali ovo bi mogla da nam bude poslednja sezona. Vidjećemo kako će se situacija razvijati", rekao je Nando De Kolo.

Nestvarna karijera

De Kolo je karijeru počeo u Šoleu, a posle tri sezone u Valensiji stigao je i do NA lige. Posle nastupa za San Antonio i Toronto vratio se u Evropu i zaigrao za CSKA. Tu je zajedno sa Milošem Teodosićem osvojio Evroligu i bio je MVP ovog takmičenja 2016. godine. Zatim je prešao u Fenerbahče, a od 2022. je u Asvelu.

(MONDO, N.L.)