Malači Flin mogao bi da bude novi naturalizovani igrač kod Ergina Atamana u reprezentaciji Turske.

Izvor: EPA/ADRIAN RUIZ HIERRO/Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Ergin Ataman mogao bi da dobije veliko pojačanje u reprezentaciji Turske. Na dobrom putu da dobije turski pasoš je američki košarkaš Malači Flin (27). To su najnovije informacije koje stižu iz tamošnjih medija.

Na jednoj turskoj televiziji je saopšteno da očekuju da Flin uskoro postane naturalizovani igrač i da pomogne reprezentaciji Turske vrlo brzo. To znači da bi mogao i da igra protiv selekcije Srbije uskoro.

Turska i Srbija sastaće se u narednom FIBA "prozoru" u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Tamo će Srbija prvo dočekati Tursku 27. februara, pa će onda 2. marta ekipa Dušana Alimpijevića da gostuje u Turskoj. U novom dresu bi mogao da bude upravo i Flin...

Ko je Malači Flin?

Malači Flin 50 poena u NBA ligi
Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Eyepix / ddp USA / Profimedia
Izvor: Youtube/NBA

Malači Flin rođen je 9. maja 1998. godine u Takomi (Amerika) i igra na poziciji plejmejkera. Izabran je kao 29. pik na draftu 2020. godine od strane Toronta i pored Reptorsa je igrao još za Njujork Nikse i Šalot, uz slanje u Razvojnu ligu. Odlučio je da ne čeka novu šansu i od juna 2025. godine je došao u Evropu i potpisao za Bahčehešir.

Ujedno je i najbolji igrač kluba koji sa klupe vodi srpski stručnjak Marko Barać. U Evrokupu Flin prosečno beleži 18,2 poena, 4,2 asistencije i 3,9 skokova po utakmici. Najbolju partiju imao je protiv Venecije kada je ubacio 31 poen (8/12 za dva, 4/7 za tri).