Ergin Ataman pokušava da motiviše svoje igrače iz Panatinaikosa tvrdnjama da nisu dovoljno dobri da osvoje Evroligu.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

Armoni Bruks "izrešetao" je Panatinaikos i nanio mu još jedan poraz u Evroligi. Olimpija iz Milana slavila je 96:89, tek u posljednjoj četvrtini PAO je smanjio razliku sa -23 na sedam poena zaostatka, ali ni to nije bilo dovoljno da Ergin Ataman ima makar smiješak na svom licu.

Ponovo je bio vrlo nezadovoljan partijom svojih košarkaša i poslao je upozorenje Panatinaikosu koji je važio za jednog od favorita takmičenja, ali sada poslije starta sezone sa 9-6 - polako opada entuzijazam.

"Nažalost, vidjeli smo da nismo tako sjajna ekipa da možemo da mislimo da smo favoriti u Evroligi", rekao je ljutiti Ataman, prije svega nezadovoljan odbranom koju je igrala njegova ekipa: "Pokazali smo da ne možemo da zaustavimo sjajnu ofanzivnu igru Olimpije iz Milana."

Prebacio je lopticu u dvorište italijanskog kluba: "Milano je igrao sjajan meč. Poslije prve četvrtine, ostali smo bez defanzivnog balansa zbog šuteva koje je pogodio Bruks koji je odigrao sjajan meč", kazao je Ataman o košarkašu koji je dao osam trojki.

"Iskreno, u drugoj u trećoj četvrtini - odnosno u tih 20 minuta - oni su napravili 31 razlike u odnosu na nas... Posljednja četvrtina je bila haotična. Tako da, svaka im čast, dominirali su na današnjoj utakmici i čestitam im", dodao je Turčin koji je ovim riječima htio jasno da pošalje poruku svojim igračima da su se opustili.

Prethodno je Panatinaikos vezao sedam pobjeda u svim takmičenjima, posebno pokazavši silu protiv Partizana (utakmica poslije koje je Željko Obradović podnio ostavku), ali od tada su "zeleni" doživjeli dva uzastopna poraza u Evroligi - prvo od Valensije, pa od Olimpije. Trenutno je među ekipama koje imaju "plej-in" u rukama, što svakako nije mjesto u kome su željeli da se nađu, nego mnogo više na tabeli.