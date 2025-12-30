Budućnost je večeras ostvarila „dupli“ trijumf jer sada uz pobjedu više ima i bolji međusobni skor od ekipe iz Ankare koju je dobila prvi put u sedmom međusobnom duelu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli-ja završili su godinu na najbolji mogući način – ostvarili su važnu pobjedu protiv Turk Telekoma rezultatom 91:81 u grupi B Evrokupa, čime su napravili značajan korak ka jednoj od prve dvije pozicije koje vode direktno u četvrtfinale.

„Čestitke igračima, mislim da smo zasluženo dobili utakmicu. Kad smo u drugom poluvremenu popravili agresivnost i čvrstinu u odbrani to nam je dalo rezultat. U napadu u ovoj utakmici i u nekim ranije igramo u dobroj formi, ali ponavljam – odbrana je ta koja nam je dala rezultat i to je danas bilo drugo poluvrijeme, dali su nam 37 poena i uz skok koji smo kontrolisali – to je odlučilo utakmicu“, kazao je trener Podgoričana Andrej Žakelj nakon meča.

Budućnost je sada na skoru 8-4, a u narednom kolu 7. januara čeka Panionios.

„Moramo da odmorimo i analiziramo i ovu utakmicu, da idemo dalje, da se ne opustimo previše“, ističe slovenački stručnjak koji se na kraju izlaganja zahvalio publici na velikoj podršci.

„Moram naravno i da pohvalim publiku, mislim da su bili nevjerovatni večeras. Ovaj broj gledalaca već dugo nije bio, hvala im i nadam se da se opet vidimo u ovolikom broju“, zaključio je Žakelj.