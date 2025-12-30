Prošlo je skoro 10 godina od kada je Nikola Jokić posljednji put bio toliko povrijeđen da ne može da igra. Sve to vrijeme je stiskao zube i oblačio dres.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (30) pao je sa bolnom grimasom na parket pred poluvrijeme meča svog Denvera i Majamija i svima je bilo jasno da je u pitanju ozbiljna povreda. Srećom, ne i najozbiljnija, jer će sa terena odsustovati do kraja januara.

Dok su se iz sata u sat iščekivali vijesti iz Kolorada i dok se, još nezvanično, saznaje da je najbolji igrač svijeta ipak izbjegao najgore, ljubitelji košarke moraće da se priviknu na činjenicu da ga neće biti na terenu početkom 2026. godine. A to je krajnje neuobičajena situacija.

Uživajući u Jokićevom usponu ka statusu najboljeg igrača svijeta, mnogima je promakla činjenica koliko on zapravo rijetko odsustvuje dok na terenu tokom karijere igra 31,9 minut u prosjeku u ligaškom dijelu sezone. Posljednji put je Jokić "vezao" sedam mečeva van terena zbog povrede sve davnije 2017. godine, a od tada se nikada nije dogodilo da odsustvuje sa više od pet utakmica u nizu.

U eri u kojoj najveće zvijezde NBA lige često biraju utakmice i nemaju želju da se uvijek takmiče, Jokić je primjer "dinosaurusa", igrača starog kova koji nestaju i koji žele da uvijek budu na terenu, koliko god ga mučili umor, povrede i iscrpljenost. I zato će biti izuzetno neobično gledati povredama "razvaljeni" Denver kako u narednim mečevima igra sa samo jednim zdravim starterom - plejmejkerom Džamalom Marejem.

Nagetsi neće ostati samo bez Jokićevih 29,6 poena po meču, 12,2 skoka (najviše u ligi) i 11 asistencija (takođe najviše u ligi). Ostaće bez igrača koji čitav tim čini boljim igračima i većim borcima, kakav je i on.

Evo šta čeka Denver u narednim nedjeljama bez Jokića: