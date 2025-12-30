Košarkaš Portlanda Deni Avdija nalazi se ispred legendarnog Lebrona Džjemsa na listi glasova za Ol-star utakmicu.

Košarkaš Portlanda Deni Avdija (24) igra najbolju sezonu u NBA ligi i to je razlog zbog kojeg se na listi za Ol-star igrače nalazi ispred Lebrona Džejmsa. Sin bivšeg kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije ima čak 70.000 glasova više od čuvenog "Kralja".

Ol-star utakmica se bliži, o dešavanjima o februaru uveliko se priča, a pored već poznatih lica tokom vikend spektakla nema sumnje da ćemo vidjeti i neke novajlije. Među njima je svakako i ime Denija Avdije koji je jedan od favorita za prestižni revijalni događaj u NBA ligi. Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jeste činjenica da se momak koji brani broje Izraela nalazi ispred Lebrona Džjemsa i vodi velikom razlikom.

Zašto je važno istaći da je bolji od Lebrona? Popularni Kralj je dugo godina bio u vrhu liste, prvi put poslije 20 godina on je tek deveti, a ispred njega nalazi se košarkaš Portlanda. Poslije prvih rezultata glasanja za Ol-star u 2026, rezultati su pomalo šokirali javnost - Deni Avdija vodi sa 70.000 više glasova u odnosu na Lebrona Džejmsa.

Bez omalovažavanja uspjeha najboljeg strijelca Izraela svih vremena, Lebron je lefenda NBA lige iako ima 41 godinu, on i dalje ne odustaje, a može se reći da pruža i vrlo dobru igru u dresu Lejkersa. Zbog toga nije lako vidjeti "Kralja" koji je neočekivano pao na listi. Zbog rezultata se mnogi pitaju - znači li ovo da Lebron polako gubi mjesto u srcima navijača?