Deni Avdija igra košarku života i navijači Portlanda ga porede čak i sa Lebronom Džejmsom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija je opet odigrao nevjerovatan meč. Sada je u pobjedi Portlanda nad Klivlendom 122:110 uspeo da upiše 27 poena, 87 asistencija i 7 skokova i tako je samo nastavio sjajan niz utakmica.

Protiv Toronta je imao 25 poena, 8 skokova i 14 asistencija, na meču sa Oklahomom dao je 31 poen uz 19 skokova i 10 asistencija, do je San Antoniju ubacio 37 poena, 8 asistencija i dodao je tome 6 skokova.

Momak koji je porijeklom sa Kosova i Metohije i čiji je otac legenda Crvene zvezde Zufer Avdija nažalost nastupa za reprezentaciju Izraela, a ove godine je lider Portlanda. Prosečno daje 25,8 poena, ima 7,1 skok i uz to 6,2 asistencije, pa ga navijači Blejzersa porede sa - Lebronom Džejmsom.

Zapravo kada se pogleda statistika šesta godina Lebrona u ligi kada je igrao za Klivlend je zaista jako slična statistički sa Denijevim brojkama pove sezone. Pogledajte:

Deni Avdija has been playing like WHO?pic.twitter.com/hEEKPJimmy — Blazers Lead (@BlazersLead)December 3, 2025

Šta se dešava sa Blejzersima?

Ekipa trenera Tijaga Splitera je ovom pobjedom došla na deveto mjesto Zapada i djeluje da će se u ovoj sezoni grčevito boriti za mjesto u plej-inu. Takođe osim Avdije vidjeli smo i jedno jako poznato lice, a to je Duop Rit. Nekadašnji centar Crvene zvezde i FMP-a sada je upisao 4 poena i 2 skoka.