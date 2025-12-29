Proglašenjem najboljih krunisana je još jedna košarkaška godina koju su obilježili nastupi naših košarkaša i košarkašica na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Na početku ceremonije, predsjednik Košarkaškog saveza, Dragan Bokan istakao je da je ovo bila godina promjena.

“Godina koja je za nama bila je godina promjena, ali i godina novih početaka. Nova uprava preuzela je odgovornost vođenja Saveza sa jasnom sviješću o težini zadatka, ali i sa snažnom vjerom u potencijal koji crnogorska košarka ima. Od prvog dana vodila nas je ideja da radimo otvoreno, posvećeno i u interesu košarke – od najmlađih selekcija do seniorskih reprezentacija. Od prvog dana trudili smo se da postavimo temelje sistema koji će biti stabilan, pravedan i okrenut budućnosti.” kazao je Bokan i dodao da ih tek očekuje dosta posla:

“Pred nama je mnogo posla. Zato želim jasno da poručim: od prvog radnog dana u novoj godini nastavljamo započeto. Vrata Saveza su otvorena svima koji žele da rade, da doprinose i da zajedno sa nama grade sistem koji će donositi rezultate. Svima je data šansa, Savez pripada igračima, trenerima, klubovima i sportskim radnicima. Samo zajedničkim pristupom, uz međusobno povjerenje i jasnu viziju, možemo ostvariti ciljeve koji nisu mali, ali su dostižni i ostvariti ambicije koje crnogorska košarka zaslužuje.”

Nagradu za najboljeg košarkaša u Crnoj Gori dobio je Đorđije Jovanović koji igra za Budućnost Voli, dok je u ženskoj konkurenciji ta nagrada otišla u ruke Zorane Radonjić, članice Budućnost Bemaksa.

Dileme nije bilo za najboljeg košarkaša u inostranstvu, to je as Čikago Bulsa – Nikola Vučević koji se ljetos nakon nastupa na šampionatu Evrope oprostio od reprezentacije. Kod košarkašica, najbolja u ovoj kategoriji je Marija Leković koja igra za Valensiju, piše RTCG.

Nagrade za najbolje u konkurenciji mladih dobili su Lazar Rakočević, junior SC Derbija i Jovana Savković iz Budućnost Bemaksa, koja je bila najbolja i prošle godine.

Nagradu “Goran Poli Bojanić” za trenera godine zaslužio je šef stručnog štaba Budućnosti, Andrej Žakelj. Slovenački stručnjak je sa ekipom stigao do 1. mjesta u regularnom dijelu ABA lige i do finala plej-ofa. Žakelj je i privremeni selektor naše seniorske reprrezentacije.

KSCG je uručio i plaketu za humanost mladom košarkašu SC Derbija Ognjenu Brajoviću.