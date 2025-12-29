Mika Murinen je stigao na velika vrata u Partizan, ali za sada se nije izborio za mesto u ekipi.

Izvor: MN Press

Mika Murinen je stigao kao možda i najzvučnije pojačanje Partizana ove godine, ali nije se naigrao košarke u Beogradu. Finac koji nas je namučio i pobedio na Eurobasketu sedeo je pri kraju klupe u crno-belom dresu, a sada je o tome govorio Hose Marija Iskjerdo.

Istakao je da je mladi Finac fantastičan potencijal i da je klub imao velike planove sa njim, ali da jednostavno još uvek nije spreman za najveći nivo košarke.

"Mika je mnogo dobar momak. Ima spektakularne atletske sposobnosti. Ima impresivno telo za košarku. Uz to će sigurno da poraste za još nekoliko centimetara. Šta je problem? Ima deficit u smisli da mu nedostaje mnogo osnovnih stvari. Onih bazičnih, poput individualnih stvari u vidu tehnike u napadu i odbrani. Uz to je i atmosfera u ekipi takva… Neki saigrači mu uopšte nisu pomogli. Meni je mnogo krivo zbog toga, jer je dobar momak. Voleli bismo da je igrao više", rekao je Iskjerdo za španske medije.

(MONDO)