Isplata finansijske podrške kroz pet jednakih polugodišnjih rata

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u sektoru drvoprerađivačke i šumarske industrije, čime je otvoren put za isplatu novčanih potraživanja nekadašnjim radnicima tog sektora.

Prema usvojenom rješenju, bivši zaposleni dobiće po 12.000 eura na ime finansijske podrške.

Predviđeno je da sredstva budu isplaćena u pet jednakih polugodišnjih rata, što znači da će korisnici novac dobijati sukcesivno, u unaprijed definisanim vremenskim intervalima.

Ovim izmjenama zakona država nastoji da riješi dugogodišnja potraživanja radnika koji su ostali bez posla usljed gašenja ili restrukturiranja preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke i šumarske industrije.