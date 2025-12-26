Džej Džej Redik je jako ljut na košarkaše L.A. Lejkersa kako su odigrali protiv Hjustona, tako da je sve izribao uključujući i Luku Dončića.

Izvor: YouTube/ESPN/Lakers Nation/Screenshot

Lejkersi su prethodne noći doživeli težak poraz od Hjustona (119:96) i uz to ostali bez Ostina Rivsa koji se povrijedio, a zbog prikazane partije trener Džej Džej Redik je kao nikada do sada "naribao" svoje igrače.

"Mi smo užasna košarkaška ekipa i večeras smo bili užasna košarkaška ekipa. Ne marimo dovoljno da bismo bili profesionalci, trenutno nemamo to u sebi. Na treningu u subotu rekao sam momcima da će biti neprijatno. Sastanak će biti neprijatan. Neću da odradim još 53 utakmice ovako", rekao je trener Lejkersa nezadovoljan zbog toga što je ekipa izgubila treću zaredom, a četvrtu u poslednjih šest utakmica.

JJ Redick went scorched earth on the Lakers postgame.pic.twitter.com/ZLuOKyqMBQ — Arash Markazi (@ArashMarkazi)December 26, 2025



"Ne marimo dovoljno. I to je dio koji me jako muči oko svega. Ne marimo dovoljno da bismo radili stvari koje su neophodne i ne marimo dovoljno da bismo bili profesionalci. Imali smo to, imali smo nekada. Uvijek to govorim kada pričam o kulturi, uvijek kažem da dobra ekipa, kao funkcionalan organizam, može da se promijeni u trenutku. Mi to trenutno nemamo", kukao je Redik posle svega.

Upitan je potom bio i Luka Dončić da li je problem u trudu, posle čega je pognuo glavu: "Ne znam, nešto treba da promijenimo. Upropastili smo poslednje tri utakmice. Loš je osjećaj, moramo da shvatimo o čemu se radi, moramo svi da pričamo o tome".

Luka Doncic: "I don't know what has to change, but definitely something needs to change...We got to figure out, that's the thing we have [to do]. Everybody got to talk about it. I know JJ said it's going to be uncomfortable. As [it] should be."pic.twitter.com/43M3CYQfEx — Khobi Price (@khobi_price)December 26, 2025



Prethodne noći Luka Dončić je inače ubacio 25 poena, imao je sedam asistencija i pet skokova, dok ga je pratio tek Lebron Džejms sa 18 poena. Zbog povrede Ostina Rivsa, koji je opet bio treći igrač Lejkersa sa 12 poena, ostali nisu dovoljno "odskočili" - Vanderbilt je ubacio 11 poena, a Ejton 10.

Pognute glave obratio se medijima i preuzeo odgovornost: "Svi moraju da budu bolji, počevši od mene".