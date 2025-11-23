Košarkaš Kameron "Kem" Džonson svestan da za sada nije opravdao povjerenje Denvera i da nije prava pomoć Nikoli Jokiću.

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123), iako tim iz Kalifornije važi za jedan od najslabijih u ovoj sezoni. Nikola Jokić je ponovo bio spektakularan, pratili su ga Džamal Marej i Kem Džonson, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi izostanak Kristijana Brauna i Arona Gordona. Jasno je i igračima tima iz Kolorada da su propustili veliku šansu za pobjedu.

Posebno je važna izjava Kema Džonsona, koji na početku sezone igra nešto ispod očekivanja. On je postigao 20 poena na meču protiv Sakramenta, ali i istakao u prvi plan da osjeća krivicu jer ekipa nije pobijedila uprkos impresivnoj partiji koju je prikazao najbolji košarkaš na svijetu.

"On je nevjerovatan. Osjećam se krivim zbog partija koje pruža, a mi ne uspijevamo da dođemo do pobjede. Dao je sve od sebe, igrao je snažno, proveo mnogo minuta na parketu i uradio toliko toga. Postigao je 44 poena kao da je to najnormalnija stvar. Utakmice sa takvim učinkom bi trebalo da se dobijaju", rekao je Kem Džonson, koji je pred početak sezone stigao u Denver.

Kameron Džonson ove sezone prosječno bilježi 9,4 poena, 3,1 skoka i 2,2 asistencije po meču, a mnogi smatraju da je bila greška dovesti baš njega. Denver je između dvije sezone gledao kako timu da obezbijedi novu energiju, pa je u Bruklin poslao Majkla Porter Džuniora, a to mu je omogućilo da pored Džonsona kojeg su dobili u razmeni potpišu i dva slobodna agenta - Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora.

Džonson za sada nije opravdao povjerenje novog tima, dok Majkl Porter Džunior igra impresivno u Bruklinu. Istina, on je sada prva napadačka opcija tima koji ima veliki broj poraza u uvodnoj fazi sezone, ali ne sme ostati neprimijećeno da prosječno upisuje 24,8 poena, 7,7 skokova i 3,1 asistenciju.