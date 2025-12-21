Španac Đoan Penjaroja stiže u Humsku, više nema dileme.

Sve je gotovo! Španski trener Đoan Penjaroja definitivno preuzima ekipu Partizana, prenio je "Telesport". Navodno će voditi trening crno-bijelih već u utorak kada se ekipa vrati sa gostovanja Krki u Sloveiji, a utakmica je na programu u ponedjeljak od 17 časova.

Otkriveni su i detalji ugovora koji će biti potpisan do kraja naredne sezone, a u periodu od godinu i po dana Španac će inkasirati milion eura. Penjaroja je spreman da uđe u rizik i preuzme klub u jako delikatnoj situaciji nakon odlaska Željka Obradovića i jednog od najtežih poraza u istoriji.

Takođe, situacija u svlačionici je daleko od idealne i igrači izgledaju potpuno demotivisano da u nastavku sezone pokažu neko bolje lice. Vidjećemo da li će novi trener uspjeti da razdrma tim koji je trenutno na 17. poziciji Evrolige.

Pored Barselone, Penjaroja je u dosadašnjoj karijeri vodio Olesu, Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju i Baskoniju. Osvojio je tri trofeja sa Burgosom, dva puta FIBA Ligu šampiona i jednom FIBA Interkontinentalni kup. Otkaz kod Katalonaca dobio je početkom novembra, a angažman u Beogradu biće u prvi van granica Španije.