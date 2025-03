Četvorostruki NBA šampion Drejmond Grin govorio je o MVP trci i objasnio zašto Nikola Jokić mora da bude MVP.

Izvor: DraymondGreenShow/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Legendarni košarkaš Golden Stejt Voriorsa Drejmond Grin (35) smatra da su i centar Denvera Nikola Jokić i plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander zaslužili da ove sezone budu dobitnici MVP nagrade. Međutim, svjestan je šta kažu brojevi i ko je ipak više zaslužio tu nagradu.

Prema njegovim riječima, navijači su se donekle zasitili Jokićevih sjajnih igara, njegovih pobjeda i dominacije u statističkim kolonama. Srbin je u ovom trenutku treći najbolji strijelac lige sa 29,1 poenom po meču, dok je Šej Gildžus-Aleksander prvi, sa 33 poena po meču. Jokić je i treći skakač lige (12,8 skokova u prosjeku), drugi asistent (10,3), četvri najbolji "kradljivac" lopti sa 1,8 po utakmici.

"Mislim da je on i u Top 3 u svim kategorijama", nasmijao se Grin u svom podkastu "Drejmond Grin šou sa Beronom Dejvisom", tokom razgovora sa takođe legendarnim asom.

"Jedino što ću reći, bez obzira na to što je zaslužio. Ljudi se naviknu na takve veličine, uzmimo Lebrona kao primer. On bi trebalo da ima, na primjer, šest ili sedam MVP priznanja. Ali ljudi se naviknu i počne da im dosađuje njegova veličina. Protiv toga se (Nikola) bori", kazao je Grin, četvorostruki NBA šampion.

"Za 5 godina svi će pitati kako Jokić nije bio MVP"

"Da Jokić do ove sezone nijednom nije osvojio MVP nagradu, bez sumnje bi bio MVP. Ali pošto su ljudi naviknuti da on ostvaruje takve brojeve, na neki način sve to bude manje vrednovano", naglasio je on.

Najbolji defanzivac NBA lige smatra da je problem u tome da ne mogu da budu proglašena dvojica pobjednika.

"Uz sve to, kada pogledate ko je osvajao MVP nagrade tokom godina, mislim da je veoma teško poreći da je Šej Gildžus-Aleksander zaslužio. Zato mislim da je sistem glasanja problem, jer je realno da ne postoje kriterijumi i bilo šta slično. Da postoji mali odbor koji bi odlučivao, vjerovatno bi podijelili tu nagradu".

Kao poentu je istakao pogled "golim okom" na Jokićeve brojeve.

"Ovo je problem koji ide protiv Šeja. Ako Jokić ne osvoji MVP nagradu i za 5 ili 10 godina postavite te njegove brojeve iz ove sezone kraj Šejovih brojeva. Svi će se zapitati - 'šta se dođavola ovde dogodilo? Nema šanse da ovaj momak nije postao MVP'", kazao je Grin.