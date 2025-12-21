Reprezentativac Slovenije Luka Dončić doživeo je povredu u meču prtoiv Los Anđeles Klipersa

Los Anđeles Klipersi su napokon prekinuli niz poraza, pobijedivši u gradskom derbiju Los Anđeles Lejkerse 103:88. Ipak, susret je bio zasijenjen povredom Luke Dončića, što je mnogo ozbiljnija vijest za gostujući tim od same činjenice poraza. U ovoj utakmici mali poenterski doprinos imao je i kapiten Srbije, Bogdan Bogdanović.

Dončić je postigao 12 poena, uhvatio pet skokova i podijelio dvije asistencije, ali je nakon 20 minuta morao van parketa, pošto se u finišu prvog poluvremena povrijedio. Prema saopštenju kluba, Dončić je doživio kontuziju lijeve noge, a trener Džej Džej Redik je kratko rekao:

„Nemam nikakve druge informacije. Video sam ga kako šepa pred kraj prvog poluvremena. Došao je k sebi na poluvremenu, rekao da ne može da ide. To je sve što znam“, otkrio je trener Lejkersa.

Tako su Lejkersi do kraja meča bili osuđeni na pomoć Lebrona Džejmsa, koji je ubacio 36 poena, uhvatio četiri skoka i podijelio tri asistencije za 38 minuta na parketu, šutirajući 58 posto iz igre. I dobra partija „Kralja“ nije bila dovoljna da Lejkersi nešto više pariraju Klipersima, pa je razlika stečena u prvoj četvrtini uspješno održana do kraja meča. Dodatni uticaj imala je i činjenica da gosti nisu mogli da računaju na povrijeđene Ostina Riversa, Deandrea Ejtona i Rui Hačimuru.

Probleme je imala i domaća ekipa, koja je u prvom poluvremenu izgubila jednog od najboljih centara u NBA ligi. Ivica Zubac morao je van terena jer je uganuo levi skočni zglob. Hrvat je za 11 minuta postigao pet poena, dva skoka i jednu asistenciju. Ipak, razigrani su bili Kavai Lenard i Džejms Harden. Prvi je ubacio 32 poena i zgrabio 12 skokova, a drugi 21 poen i 10 asistencija.

Doprinos u ovom susretu imao je i kapiten Orlova, Bogdan Bogdanović, koji je postigao dva poena, dva skoka i četiri asistencije. Srbin je šutirao 1-6 iz igre, što je 17 posto, za 18 minuta.