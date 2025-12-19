Andreas Noćioni otkrio je da je prekršio pravila Duška Ivanovića u Baskoniji i sada ga moli da mu za to oprosti. Prije meča je vozio autiće na daljinsko upravljanje...

Izvor: MN Press

Duško Ivanović imao je mnogo uspeha u Baskoniji, vodio je taj klub u čak četiri puta u četiri različita navrata. Prvi put je to bilo od 2000. do 2005. godine i tada su u klubu bili mnogi poznati igrači, među kojima je bio i Andres Noćioni. Upravo se Argentinac oglasio i otkrio šta se zapravo dogodilo na jednoj utakmici prije 23 godine kada je dao 31 poen, uz 10 skokova i 8 asistencija.

"Zdravo Duško, moram nešto da ti priznam. Sjećaš se te utakmice sigurno, moram da ti ispričam da sam dan prije tog meča legao da spavam u pet ujutru. Tu je bio i Leandro Paladino", počeo je Noćioni svoje izlaganje na Instagramu.

Na tom meču je imao nevjerovatan indeks korisnosti 45, ali je sve to imalo zanimljivu uvertiru.

"Došli smo iz Tel Aviva i tamo smo kupili autiće na daljinsko upravljanje. Sigurno se sjećaš da smo se igrali sa njima i na aerodromu. Kada smo stigli, nismo mogli da spavamo, bili smo nemirni, mladi, nismo znali šta da radimo.."

"Da naglasim, alkohol nismo pili"

Želio je da naglasi i da je u pitanju bilo samo djetinjasto ponašanje, da nisu pili ništa. Noćioni je tada imao 23 godine.

"Izašli smo na terasu hotela, bilo je dosta prostora. Napravili smo stazu i počeli smo da se igramo sa tim autićima do pet ujutru. Da pojasnim, nismo pili alkohol niti nešto slično, samo smo se pretvorili u djecu. Nadam se da će Duško, sada kada zna sve, da mi oprosti i da neće biti sankcija zbog toga", nasmijao se Noćioni na kraju.