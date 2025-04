Kapiten Partizan Vanja Marinković prisjetio se susreta sa Duškom Ivanovićem u Baskoniji, gdje mu je bivši trener Crvene zvezde rekao da mora da smrša.

Vanja Marinković se prisjetio susreta sa Duškom Ivanovićem u Baskoniji, koji mu je odmah poručio da mora da smrša. Sadašnji kapiten Partizana ostavio je dubok trag u Baskoniji gdje mu je trener bio nekadašnji strateg Crvene zvezde Duško Ivanović. O susretu sa Ivanovićem, Marinković se prisjetio jednog upečatljivog momenta:

"Imao sam jedno 107-108 kilograma, a ja sam oko 100", rekao je Marinković, a zatim i opisao susret sa Ivanovićem u Vitoriji: "Došao ja, on dolazi u trening centar, on nosi kačket, a meni već ide znoj niz kičmicu. I ja rekoh njemu "dobar dan". On meni odmah kaže "imaš dvije nedelje da smršaš", ali ni dobar dan. "Imaš dvije nedelje da smršaš, da se spustiš na 98-99 kilograma", rekao je Marinković u podkastu "X&O".

Вања Маринковић о првом сусрету са Душком Ивановићем по доласку у Басконију#шефpic.twitter.com/LPsTty27yO — ЕДАЛВ ♻️ (@nijegoat)April 24, 2025

Marinković je uspio u toj namjeri i za vrlo kratko vrijeme je smršao 10 kilograma, a tokom mandata Ivanovića u Baskoniji, sadašnji bek Partizana postao je jedan od važnijih igrača ekipe iz Vitorije. Uspio je da se 2024. godine dokopa plej-ofa Evrolige gdje je poražen sa 3:0 od Real Madrida.

Potom je uslijedio povratak u Partizan i Olimpijske igre u Parizu gdje je Marinković osvojio bronzanu medalju sa Srbijom. Po povratku u crno-bijeli dres Željko Obradović mu je odmah udijelio kapitensku traku, a u ovoj sezoni Marinković je u Evroligi prosječno bilježio 7,3 poena i 1,6 skokova po meču. Sa druge strane Duško Ivanović je ljetos napustio Baskoniju i u međuvremenu seo na klupu Virtusa iz Bolonje sa kojim je nedavno i produžio ugovor.