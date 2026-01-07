Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro uhapšen je u Karakasu i prebačen u Njujork, a tokom manje od 48 sati viđen je u nekoliko različitih odjevnih kombinacija. Američke vlasti objašnjavaju da su višestruke promjene odjeće bile neophodne.

Izvor: društvene mreže

Predsjednik Venecuele, Nikolas Maduro, uhapšen je u svom domu u Karakasu u noći sa petka na subotu, a američke specijalne snage su ga brzo prebacile na teritoriju SAD. Međutim, tokom cijele priče jedna stvar je ostala enigma.

Od trenutka hapšenja Madura pa sve do trenutka kada je stigao u Njujork, prvi čovek ove južnoameričke zemlje je fotografisan na nekoliko lokacija, a u svakom trenutku je nosio različitu odjeću.

Na prvoj fotografiji, Maduro je nosio sivu Najki trenerku, a nakon toga je fotografisan u plavoj dukserici, crnoj jakni i na kraju u standardnoj američkoj zatvorskoj odeći. Za manje od 48 sati, Maduro je promijenio nekoliko odevnih kombinacija.

Izvor: TikTok/the12hubsneakerpodcast

Prema tvrdnjama koje kruže na Platformi X, operacija je bila psihološki manevar koji je orkestrirala CIA. Međutim, američki mediji, pozivajući se na izvore bliske američkoj administraciji, ističu da je razlog za sve mnogo jednostavniji i da leži u ekstremnoj temperaturnoj razlici.

Maduro, naviknut na temperature od oko 25-26 stepeni Celzijusa u Karakasu, iznenada se našao izložen zimskim uslovima u Njujorku u rasponu od -3 do -2 stepena Celzijusa.

Prema izvještajima, Maduro je pokazao prve znake hipotermije kada je doveden u sjedište Uprave za suzbijanje droga (DEA) u Njujorku.

Zvaničnici su rekli da je stoga bio pod stalnim medicinskim nadzorom i da mu je odjeća mijenjana nekoliko puta kako bi se regulisala tjelesna temperatura.

Prema riječima stručnjaka, iznenadno izlaganje hladnom i vlažnom zimskom vazduhu Njujorka može dovesti do respiratornih problema, upornog kašlja, slabosti i ekstremnog umora. Za 63-godišnjaka, ovi rizici se dodatno pojačavaju kada se kombinuju sa postojećim medicinskim stanjima poput srčanih bolesti ili astme.

U tom kontekstu, Američka agencija za suzbijanje droga (DEA) je obezbijedila Maduru višeslojnu odjeću. Ove mjere su uključivale debelu crnu jaknu sa patentnim zatvaračem, dodatni džemper koji se vidi ispod i debelu gornju odjeću sa kapuljačom.

Uprkos svim promjenama u odjeći, dva elementa su ostala konstantna u svakom izgledu - debele bele čarape i papuče. Ova obuća je navodno standardna u američkim federalnim pritvorskim ustanovama i dizajnirana je da smanji rizik od nanošenja povreda zatvorenicima ili drugima.

Prvo ročište za Nikolasa Madura i njegovu suprugu održano je u ponedeljak, a oni su se izjasnili da nisu krivi. Sledeće ročište zakazano je za 17. mart.