Hrvatski košarkaš Mario Hezonja "zapalio" Grobare nekoliko sati pred meč sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN Press/Mario Hezonja/Tik tok

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ne krije da je simpatizer Partizana, pa je navijačima poželio sreću pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom. As Reala je na društevnoj mreži "Tik tok" objavio video na kome rangira najbolje košarkaše u istoriji, a ispod objave su se nizali komentari navijača Partizana.

Hezonja je bio izuzetno raspoložen, pa im je odgovorio na nekoliko "prozivki". Većina ga je zvala da konačno obuče crno-bijeli dres, dok su dvojica bili privilegovani i dobili pozdrav od jednog od najboljih evropskih igrača današnjice.

Najviše je privukao pažnju onaj komentar u kome je Mario poželio sreću Partizanu: "Pozdrav!! Također, sretno danas!", napisao je Hezonja i oduševio Grobare.

Odbio Partizan, sve se saznalo

Uprkos tome što je veliki navijač Partizana, nije mu bilo suđeno da obuče crno-bijeli dres. I sam Hezonja je to potvrdio u jednom intrervjuu za Mozzart sport.

"Istina je! Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su", rekao je Mario Hezonja za Mozzartsport posle utakmice sa Partizanom.

Hezonja ima ugovor sa Real Madridom od 2029. godine, ali već su počele spekulacije o njegovom narednom klubu. Navodno je Hapoel iz Tel Aviva već napravio konkretan korak i očekuje se da na ljeto sve bude finiširano.