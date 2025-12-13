Sportski direktor Partizana Žarko Paspalj otkrio šta će biti sa Mirkom Ocokoljićem.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana ostvarili su veliku pobjedu nad Crvenom zvezdom, a nakon meča u Beogradskoj areni oglasio se i Žarko Paspalj. Novi sportski direktor crno-belih komentarisao je meč za koji kaže da ne bi volio da se ponovi, iako je igračima svog kluba čestitao na pobjedi nad najvećim rivalom.

Pored analize meča i odnosa koji ponovo grade igrači i navijači Partizana, Paspalj je govorio i o Mirku Ocokoljiću. Prelazno rješenje na klupi crno-belih donijelo je klubu tri uzastopne pobjede i „ugasilo požar“, a sportski direktor tvrdi da će Ocokoljić ostati u Partizanu.

„Moram priznati da nije bilo neinteresantno. Ne bih volio opet, ali treća zaredom pobjeda i to u derbiju. U jednom momentu je stvarno izgledalo da gubimo, ali su momci pokazali karakter da se vrate, da u najtežem momentu odigraju najbolje i svaka im čast. Ovo pokazuje koliko ovaj tim ima potencijala i koliko može bolje“, rekao je Paspalj.

Sportski direktor Partizana upitan je i za status Mirka Ocokoljića, koji je na klupi crno-bijelih naslijedio Željka Obradovića i nanizao tri pobjede na početku svog mandata. Bivši pomoćnik Saše Obradovića u Monaku ostvario je i veoma važnu pobjedu u derbiju, zbog koje se čini da će ostati u taboru Partizana.

"On će uvijek biti tu, u ovoj ili nekoj drugoj ulozi. Mirko je jedan od najboljih koje Partizan ima već godinama uz Acu Matovića i Batu Zimonjića. To se neće promijeniti. Vidjećemo da li će biti glavni trener", otkrio je novi sportski direktor crno-bijelih.

Prokomentarisao je Paspalj i navijanje u Beogradskoj areni, pošto je publika ovog puta bila naklonjena igračima. U prethodnom kolu Evrolige čuli su se zvižduci, a ovog puta je vladala isključivo podrška za košarkaše crno-belih protiv najvećeg rivala.

„Upoređujući ono od prije sedam dana sa ovim – ovo je Partizan, ovo su navijači. Bili su uz tim i na minus 16, ovo smo naučili da gledamo posljednje četiri godine. Ovo nema veze ni sa Željkom niti sa bilo kim drugim. Ovo je Partizan, zato su ovi ljudi platili kartu. Momci su pružili pristojno izdanje sa puno uzbuđenja. Nadam se da su srećni“, zaključio je legendarni Žarko Paspalj.