Partizan pobedio Crvenu zvezdu sa 79:76.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige rezultatom 79:76!

Oba tima ušla su nervozno u utakmicu, a Partizan kao domaći tim, nošen podrškom Grobara, nije iskoristio lošu igru Zvezde u prvih nekoliko minuta utakmice.

Kada je Zvezda preživjela probleme sa starta, krenuli su crveno-bijeli da kontrolišu igru i dešavanja na parketu.

Prelomni momenat dogodio se sredinom treće dionice kada se "zapalio" Džordan Nvora i tako preuzeo palicu od Batlera koji je dominirao u prvom poluvremenu.

I kada se činilo da je Zvezda na 60:44 krajem treće dionice već riješila meč, uslijedio je potop ekipe Saše Obradovića. Partizan je na krilima Vašingtona u poslednjoj deoniici uspeo da napravi ludi preokret i dođe do važne pobjede.

Sve je u tim momentima stalo u igri Zvezde, a izgubljenje lopte u finišu koštale su crveno-bijele.

Partizan je sada na učinku od 6-9, dok Crvena zvezda ima učinak od 9-6.