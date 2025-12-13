Dvejn Vašington prvi put je otvoreno pričao o spekulacijama koje su se pojavile da će da ode iz Partizana. Tvrdi da to nije tačno.

Izvor: MN Press

Dvejn Vašington donio je pobjedu Partizanu u večitom derbiju (79:76). U poslednjoj dionici se "zapalio", postigao 11 od ukupno 25 poena na meču i bio je iks faktor crno-bijelih. Prilikom davanja izjava posle meča novinari su ga pitali i za spekulacije o njegovom odlasku.

"Čuo sam i ja vijesti kao i vi, to je izjava kakva jeste. Srećan sam ovdje, uzbuđen sam zbog nastavka sezone. Čuo sam to na Instagramu kao i vi. To je i za mene bila vijest, ovdje sam", odgovorio je Vašington.

Vidi opis "Da, čuo sam za to na Instagramu": Vašington prvi put progovorio o odlasku iz Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 17 / 17

Iz Grčke su se pojavile informacije da je za njega zainteresovan Olimpijakos, dok su pojedini insajderi tvrdili da je meč sa Bajernom bio poslednji za njega. Izgleda da ništa od toga nije istina i da će ostati u Beogradu još dugo.

"Dvejn je pokazao ko je"

I Karlik Džouns je imao samo reči hvale na račun svog saigrača Dvejna Vašingtona.

"Ludo je. On je uvek bio elitni poenter, jako dobar igrač, videti ga ovakvog. Izašao je iz školjke, nevjerovatno je vidjeti ga ovakvog. Presrećan sam zbog njega."