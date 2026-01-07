Holivud slavi pravoslavni Božić: Glumac zbog žene Srpkinje promijenio vjeru, Stana sa porodicom neguje običaje

Brojne javne ličnosti iz Holivuda slave pravoslavni Božić 7. januara i njeguju običaje zajedno sa porodicama.

Dok mnoge holivudske zvijezde Božić proslavljaju 25. decembra po gregorijanskom kalendaru, pojedini slavni umjetnici odlučuju da ga slave i 7. januara, prema julijanskom kalendaru, njegujući pravoslavne običaje.

Božić slave, između ostalog, Tom Henks i Kristijan Bejl, rijaliti zvijezda Kim Kardašijan, manekenka Naomi Kembel i glumica Dženifer Aniston, te glumice Mila Jovović i Tina Fej, ali i glumac Džonatan Džekson.

Poznate ličnosti koje njeguju pravoslavne običaje

Dženifer Aniston: Ova slavna glumica, čiji je otac rodom sa Krita, odgajana je u pravoslavnom duhu. Božić obilježava 7. januara, pridržavajući se svih pravoslavnih običaja. Takođe je poznata po svojim donacijama crkvama koje pripadaju Vaseljenskoj patrijaršiji.

Kristijan Bejl: Glumac je prešao u pravoslavnu vjeru nakon vjenčanja sa Sandrom Sibi Blažić, manekenkom srpskog porijekla. U njihovom domu njeguju se srpski običaji, a Bejl često ističe značaj tradicije u njihovom zajedničkom životu.

Tom Henks: Glumac je primio pravoslavlje iz ljubavi prema supruzi Riti Vilson, koja vuče porijeklo iz Bugarske i Grčke. Njihova porodica s ponosom slavi pravoslavni Božić svake godine.

Stana Katić: Glumica srpskog porijekla, poznata po ulozi u seriji Castle, poštuje svoje korijene i obilježava pravoslavni Božić 7. januara u krugu porodice.

Mila Jovović: Rođena u Kijevu, sa srpsko-ruskim porijeklom, Mila je posvećena pravoslavnoj vjeri. Svoju ćerku krstila je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu. Takođe je poznato da i svoju djecu uči tradiciji i običajima.

Nina Dobrev: Bugarsko-grčkog porijekla, glumica je nastavila da njeguje pravoslavne običaje i nakon preseljenja u Kanadu.

Džonatan Džekson: Petostruki dobitnik nagrade Emi prešao je u pravoslavlje 2012. godine. Zahvaljujući monasima sa Svete Gore, inspirisan je njihovim molitvama i životom posvećenim vjeri.

"Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumio da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vjera ostala ista tokom cijelih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelijepe. Shvatio sam da nema drugog mjesta na kome želim da budem. Prije toga sam bio protestant. Cijela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine", rekao je on jednom prilikom.

Poznate dame koje slave oba Božića

Kim Kardašijan: Ponosna na svoje jermensko porijeklo, starleta slavi Božić i 25. decembra i 7. januara. Ova tradicija čuva se u znak poštovanja prema njenom ocu i porodici.

Adrijana Lima: Tokom braka sa srpskim košarkašem Markom Jarićem, manekenka je počela da slavi pravoslavni Božić.

Čak i nakon razvoda, nastavila je da njeguje ovu tradiciju i često čestita praznik na društvenim mrežama, ponekad i na srpskom jeziku.

Zvijezde sa pravoslavnim korijenima

Tina Fej: Američka glumica i komičarka vuče pravoslavne korene zahvaljujući majci Grkinji, a često ističe značaj svog porijekla.

Vikend: Slavni pjevač etiopijskog porijekla prisjetio se kako je često sa bakom odlazio na služenja u Etiopijskoj pravoslavnoj crkvi.