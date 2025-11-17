Ergin Ataman vjeruje da će NBA Evropa imati veliki problem interesovanja, a sve to zbog novinara.

Izvor: MN Press

Panatinaikos je izborio novu, petu, pobedu u domaćem prvenstvu. Ovog puta tim Ergina Atamana bio je bolji od Arisa i slavio je 82:77. Nakon trijumfa selektor reprezentacije Turske govorio je o učinku svog tima, ali i budućnosti evropske košarke, a posebno se osvrnuo na takmičenje koje će uskoro započeti na prostoru "starog kontinenta".

Na konferenciji za novinare Ataman je započeo: "Želim da istaknem još jednu stvar - u Evroligi ima mnogo transfera igrača - trebalo bi da razmisle i o transferima novinara. Bio sam u Parizu i na konferenciji za novinare nije bilo nijednog novinara", rekao je Ataman osvrnuvši se na nedavni skandal koji je potresao Pariz, u tom meču njegov tim je slavio 101:95, ali posle slavlje nije imao priliku da javno govori.

Slučaj Pariz podstakao je Turčina da razmišlja o kvalitetu budućeg takmičenja, ali prije svega i njegovoj popularnosti:

"Ovo mi se nikada ranije nije desilo. Isto se desilo i sa Pedrom Martinezom. Ako nema interesovanja, kako ćete stvoriti jaku ligu u NBA Evropi?"

Objasnio je Ataman jedini način kako se interesovanje za NBA Evropom ili bilo kojim drugim takmičenjem može promijeniti.

"U gradovima poput Pariza, Londona i Mančestera. Ako nema interesovanja u tim gradovima, kako će se stvoriti jaka liga? Prvo, mora postojati interesovanje, a interesovanje stvaraju novinari. Moraju ozbiljno da se pozabave ovom temom, to je veoma opasna situacija za evropsku košarku."

U nastavku, Ataman se vratio na pobjedu svoje ekipe, istakavši da je peta pobeda u domaćem šampionatu vrlo važna za njegovu ekipu.

"Duga je sezona, a ove pobjede su bile važne za moral tima. Međutim, prerano je reći da će one promijeniti sezonu. Svaka utakmica je važna, naročito što nas očekuju naredna tri meča (u Evroligi) na domaćem terenu i svaki moramo da pobijedimo."

Kada Ataman kaže "naredna tri meča", Turčin tu ubraja i gostovanje Partizana. Najprije će u OAKA dvoranu doći debitant u Evroligi, ekipa Dubaija (20. novembra u 20.15), potom Partizan 25. novembra u 20.15, a zatim i Valensija u istom terminu, samo 5. decembra. Kad je u pitanju domaće takmičenje PAO zauzima treće mjesto sa skorom 5-1, dok je u Evroligi peti sa sedam pobjeda i četiri poraza.