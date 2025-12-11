Poslednji na treningu Partizana ostali su Šejk Milton i Džabari Parker

Izvor: MN Press

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, a igrači crno-belih imali su dan više da se pripreme za meč protiv "večitog" rivala. Čini se da su se posebno zagrevali Džabari Parker i Šejk Milton. Trener Miro Ocokoljić otkrio je da ne računa na Miku Murinena i Alekseja pokuševskog, ali se očigledno nada boljem učinku dvojice igrača koji su ostali da šutiraju kad su se njihovi saigrači povukli sa terena.

Parker i Milton su ostali poslednji na treningu Partizana i nastavili da šutiraju na koš. Pokazujući inicijativu da se što bolje pripreme za duel koji je na programu u petak u 20.30 sati. Nizala su se i pogađanja i promašaji, ali nema sumnje da će ova inicijativa odobrovoljiti navijače Parnog valjka.

Pogledajte kako se Parker i Milton pripremaju za Crvenu zvezdu:

Pogledajte 00:29 Parker i Milton ostali poslednji na treningu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Partizan trenutno ima skor 5-9, dok je Zvezda u vrhu tabele sa devet pobeda i pet poraza. Zbog toga će duel u Beogradskoj areni biti važan za oba tima, a moglo bi se reći i da bi udeo Parkera mogao imati i važnu ulogu. Dosad nije igrao na visini zadatka, tek poneki meč, ako na primer onaj u ABA ligi protiv Studentskog centra (28 poena), ali možda je sad trenutak da zabeleži bolji učinak.

Vidi opis Ko je ostao poslednji na treningu Partizana? Izgleda da su njih dvojica posebno motivisani pred derbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 8 8 / 8

Parker je dosad u Evroligi ubacivao 9,3 poena i hvatao 2,8 lopti za 22,2 minuta na terenu, što je u odnosu na prošlogodišnjih skoro 14 poena, znatno slabiji učinak. S druge strane Milton u debitantskoj sezoni ubacuje osam poena po utakmici i deli 3,3 lopte, ali beleži i jednu ukradenu loptu za 22,7 minuta na parketu.

Bonus video: