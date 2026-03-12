Jutarnja temperatura od minus tri do osam, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim predjelima, ujutru je po kotlinama moguća kratkotrajno magla, a poslijepodne uz povećanu oblačnost ponegdje slaba kiša.

Vjetar će biti uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od minus tri do osam, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni.

Podgorica: Ujutru ili prijepodne uglavnom sunčano tokom dana promjenljivo oblačno. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 7 stepeni, najviša dnevna do 19 stepeni.